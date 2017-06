50 bewoners geëvacueerd bij brand appartementsgebouw in Oostende

Mathias Mariën

11/06/17 - 08u39 Bron: eigen berichtgeving

© Mathias Mariën.

In een appartementsgebouw langs de Leopold III-Laan in Oostende is even na 6 uur brand uitgebroken in de kelderverdieping. De bewoners merkten de sterke rookontwikkeling op en verwittigden de hulpdiensten. De brandweer kwam ter plaatse en besloot uit veiligheid 50 bewoners van het gebouw te evacueren. Er raakte niemand gewond.