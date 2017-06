Brusselse sp.a-schepen die boos opstapte verdient 13.440 euro per jaar als bestuurslid van Brusselse vzw

Door: redactie

10/06/17 - 19u35

Schepen Ans Persoons verdient jaarlijks 13.440 euro als bestuurslid bij een Brusselse vzw. © photo news.

Niet alleen Yvan Mayeur (PS) streek grote sommen geld op met een mandaat bij een Brusselse vzw. De mandatenlijst van sp.a onthult dat Ans Persoons (sp.a) 13.440 euro per jaar krijgt voor haar functie bij een Brusselse vzw waar Philippe Close (PS), de man die Mayeur als burgemeester van Brussel opvolgt, voorzitter van is.

De voormalige Brusselse burgemeester Yvan Mayeur. © afp.

Nadat de druk op Yvan Mayeur zo fel was toegenomen toen bekend was geraakt dat hij hoge zitpenningen had opgeraapt bij daklozenorganisatie Samusocial, stapte hij donderdagavond op als Brussels burgemeester. In de nasleep daarvan verliet sp.a-schepen Ans Persoons de Brusselse meerderheid.



Nu blijkt echter dat Persoons zelf ook aardig wat verdiend heeft bij een Brusselse vzw. Volgens de openbare mandatenlijst van sp.a - vrij raadpleegbaar op de website van de Vlaamse socialisten - verdiende de voormalige schepen 13.440 euro als bestuurder bij de vzw Internationale Jaarbeurs van Brussel. Ook Yvan Mayeur en Philippe Close zetel(d)en in het bestuur van die vzw.

