Rutten over Crombez: "Weglopen, schelden en tieren is in strijd met onze waarden"

RVL

10/06/17 - 16u18

Gwendolyn Rutten (Open Vld) en John Crombez (sp.a) © Photo News / Belga.

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten is niet te spreken over uitspraken van John Crombez in onze krant. De sp.a-voorzitter noemde Open Vld "laffe boeren". Dat deed hij naar aanleiding van de aanstelling van de nieuwe Brusselse burgemeester Philippe Close (PS).

Weglopen, schelden en tieren - en in één beweging onnodig alle landbouwers beledigen - is in strijd met de waarden die we allemaal samen moeten verdedigen. Gwendolyn Rutten (Open Vld)

Met dit niveau van debat is volgens Rutten niemand geholpen. "Je kan van mening verschillen, dat kan zelfs scherp zijn. Maar verantwoordelijke politici verschillen beschaafd van mening én onderhandelen aan tafel. Weglopen, schelden en tieren - en in één beweging onnodig alle landbouwers beledigen - is in strijd met de waarden die we allemaal samen moeten verdedigen. Wie pleit voor een andere politiek moet dat ook tonen, in woorden én in daden. Schelden en van de tafel weglopen horen daar niet bij."



"Crombez kan zijn woede beter richten op z'n eigen politieke familie met de PS. Open Vld is als partij in de hele SamuSocial affaire op geen enkele manier betrokken en heeft het steeds evident gevonden dat Mayeur en Peraïta zouden opstappen. Het bestuur in de stad moet bovendien voor Open Vld in volle transparantie en met engagement voor alle inwoners gebeuren. Dat heeft schepen Els Ampe op de tafel gelegd. We zullen dat bovendien doen op een efficiënte manier, met een schepen minder. Harder werken en belastingsgeld besparen. Dat is de richting die het bestuur voor Open Vld uitmoet."