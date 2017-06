Rutten en Crombez op ramkoers: "Weglopen, schelden en tieren is in strijd met onze waarden"

RVL

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten is niet te spreken over uitspraken van John Crombez in onze krant. De sp.a-voorzitter noemde Open Vld "laffe boeren". Dat deed hij naar aanleiding van de aanstelling van de nieuwe Brusselse burgemeester Philippe Close (PS). "Zijn woordgebruik is nooit gezien. Nieuwe politiek bereik je niet door te schelden, maar wel door zelf het goede voorbeeld te geven", reageert Rutten.

Na het ontslag van Yvan Mayveur als Brussels burgemeester, zaten de Brusselse meerderheidspartijen om de tafel om een opvolger aan te duiden. Terwijl sp.a-schepen Ans Persoons uit het ­college stapte - of moést stappen, volgens Crombez - bleef de ­liberale schepen Els Ampe (Open Vld) wél aan de onder­handelingstafel zitten.



"Ik ben blij dat ik niet meer tot de club hoor", reageert Crombez op de breuk met PS. Maar Open Vld moet het in het interview ook ontgelden omdat de partij in de meerderheid bleef. "Ik heb zelfs een heel ander beeld gekregen van Open Vld: het zijn laffe boeren, die hun rol hebben gespeeld met als enige doel om de bevoegdheden van Ans Persoons onder hen te verdelen".



Rutten: "Ongezien"

"Zijn woordgebruik is nooit gezien", zegt Rutten. "Nieuwe politiek bereik je niet door te schelden, maar wel door zelf het goede voorbeeld te geven. Wie zo wild om zich heen slaat, zou beter in eigen hart kijken. Je kan niet twee keer kwaad weglopen en daarna woedend zijn als anderen wel verantwoordelijkheid nemen." Lees ook John Crombez keihard na heisa in Brussel: "Open Vld zijn laffe boeren"

