Bomvolle Sint-Romboutskathedraal voor uitvaart van hulpbisschop Leon Lemmens

Bewerkt door: AJA

10/06/17 - 14u53 Bron: Belga

© © Tine Schoemaker.

In een bomvolle Mechelse Sint-Romboutskathedraal is vandaag afscheid genomen van Leon Lemmens(63), hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Hij overleed op 2 juni aan de gevolgen van leukemie.

Aartsbisschop Jozef De Kesel © photo_news.

Aartsbisschop Jozef De Kesel leidde de dienst en loofde Leon Lemmens voor zijn drang naar vernieuwing in de katholieke kerk, zijn dialoog met andere godsdiensten en zijn werk met armen en vereenzaamde ouderen.



Lemmens wilde volgens De Kesel "geen kerk die zich terugplooit op zichzelf, de wereld de rug toekeert en maatschappelijk irrelevant wordt", maar wel één die in dialoog treedt met de buitenwereld. "Daar heeft hij als geen ander in onze Vlaamse kerk voor geijverd", aldus De Kesel.



"Hij bedoelde het als een dialoog van oprechte vriendschap met Joden en moslims en met alle mensen van welke overtuiging ook. Want de ander, boven de ideologische grenzen uit, is een vriend en een bondgenoot in de strijd om een meer rechtvaardige en humane samenleving en in het verzet tegen de onverschilligheid die het samenleven onmogelijk maakt."