Door: redactie

10/06/17 - 13u33 Bron: vtmnieuws.be

CD&V wil dat ouders die zelf initiatieven nemen om kinderen op te vangen daarvoor een vergoeding krijgen. Dat heeft voorzitter Wouter Beke aangekondigd op de Gezinsdag van de partij. "Heel wat ouders nemen zelf initiatieven voor de kinderen van familie of buren", zegt Beke aan VTM NIEUWS. "We vinden het waardevol om een aantal kosten die ze daarvoor maken, terug te betalen, eten of drinken bijvoorbeeld."