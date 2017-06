Duivensport krijgt eigen tv-programma

Bieke Cornille

10/06/17 - 09u41

© anp.

Dé Vlaamse volkssport bij uitstek krijgt eindelijk een eigen televisieprogramma. Vanaf oktober leer je in 'De Belgische Reisduif' alles over de duivensport. De Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond KBDB en PlattelandsTv slaan daarvoor de handen in elkaar.

'De Belgische Reisduif' zal in een aantal rubrieken alle aspecten van de sport aan bod laten komen. In 'Op til', bijvoorbeeld, gaan de programmamakers langs bij grotere en kleinere topkwekers die vertellen over de zorg voor hun duiven, de kweek en de training.



In 'De Constateur' draait alles dan weer om sport en competitie en 'Nieuw talent' is de rubriek van de enthousiaste, maar minder ervaren duivenliefhebbers.



De KBDB is verheugd: "Nu kunnen we aan het brede publiek tonen dat de Belgische duivenliefhebbers aan de wereldtop staan door dag in dag uit met hun dieren bezig te zijn", zegt voorzitter Stefaan Van Bockstaele.