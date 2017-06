Geens wil af van reclame voor online gokken tijdens sportwedstrijden

Bewerkt door: ib

10/06/17 - 07u15

Justitieminister Koen Geens. © belga.

De gokbedrijven in ons land moeten zich binnenkort aan veel strengere regels houden. Reclame voor online gokken tijdens sportwedstrijden kan straks niet meer, er komt een verbod op reclame op tv voor 20.00 uur en een waarschuwing wordt verplicht bij elke reclameboodschap. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) liet eerder al weten aan een wetsontwerp te werken, dat nog naar de ministerraad moet. In de teksten die voorliggen staat onder andere dat reclame tijdens sportwedstrijden verboden wordt. Het zou zowel gaan om boodschappen die tijdens de match op uw tv-scherm verschijnen als om reclamespots tijdens de rust.



Waarschuwend zinnetje

Om minderjarigen te beschermen, komt er ook een verbod op reclame op televisie voor online kansspelen vóór 20 uur. Ten slotte moet, zoals bij bier, elk reclameboodschap ook een waarschuwend zinnetje bevatten. Een maatregel die de goksector op ­eigen initiatief ook al in een charter opnam.



Duidelijke regels

Dankzij de nieuwe regels kan de Kansspelcommissie straks sneller reclamecampagnes stilleggen die bijvoorbeeld aanzetten tot overmatig gokken. "We hebben daar nu al de bevoegdheid voor, maar zolang er geen duidelijke regels zijn over wat wel en niet mag, kunnen we die moeilijk uitoefenen", zegt woordvoerster Marjolein De Paepe.