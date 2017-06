Fietser bezweken na verkeersongeval in Villers-le-Bouillet

KVE

9/06/17 - 17u55 Bron: Belga

Een 57-jarige fietser is deze ochtend in het ziekenhuis van Borgworm aan zijn verwondingen overleden. De man uit Verlaine werd gisteren omstreeks 23.30 uur aangereden door een wagen in de rue de Waremme in Villers-le-Bouillet (prov. Luik). Dat is vernomen van de lokale politie Meuse Hesbaye.