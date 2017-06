Opgelet: blaasmarathon is begonnen (en die duurt een heel weekend)

Door: FT

9/06/17 - 18u15

In Tervuren was de politie al op post, de eerste bobcontrole van de blaasmarathon dit weekend. © Marc Baert.

Een terrasje gepland dit weekend? Een BBQ met vrienden of een feestje? En van plan er met de auto op uit te trekken? Opgelet, want vanaf 18 uur deze avond wordt de zomerbobcampagne afgetrapt, en die gaat al onmiddellijk van start met een blaasmarathon.

Voor de vierde keer al wordt in ons land een 'weekend zonder alcohol achter het stuur' georganiseerd. De federale wegpolitie werkt daarvoor samen met een honderdtal lokale politiezones. Een heel weekend lang, tot maandagochtend 6 uur, kan de politie u overal laten blazen. Niet alleen op gewest- en gemeentewegen dus, ook op autosnelwegen. In de late namiddag werden in Tervuren al de eerste bestuurders aan de kant gezet.



Tijdens de voorbije zomerbobcampagne legde in Vlaanderen 3,01 procent van de gecontroleerde bestuurders een positieve ademtest af (22.066 bestuurders werden toen gecontroleerd) en dat was onmiddellijk het laagste percentage ooit tijdens de zomercontroles. "De resultaten zijn bemoedigend, maar we gaan er niet in berusten", zei Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vorig jaar. Sensibilisering lijkt dus te werken. Op naar nog een beter resultaat dit jaar. Denk dus aan alternatieven zoals een taxi of het openbaar vervoer. En zeg nu zelf: een slaapfeestje bij vrienden na een nachtje uit kan toch ook leuk zijn?