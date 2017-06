Nederlander financiert gokzucht door autoverkopers op te lichten: twee jaar cel

EB

Bree Een 28-jarige Nederlander uit Bree is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld omdat hij zijn gokverslaving bekostigde met het afhandig maken van te koop aangeboden auto's. Voor deze oplichting kreeg de Nederlander een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 3.000 euro. Aan zijn slachtoffers moet hij een schadevergoeding betalen van 28.900 euro, vermeerderd met de intresten en de gerechtskosten.

De man lichtte in 2015 in enkele maanden verschillende autoverkopers op. Hij reageerde op advertenties die hij op het internet tegenkwam en zei dat hij geïnteresseerd was om de auto in kwestie te kopen. In het beste geval betaalde hij een klein voorschot maar in de meeste gevallen ging hij met de eigenaars naar een bankkantoor en deed hij alsof hij het geld naar hun rekening overschreef. Eens hij de auto's in zijn bezit had verkocht hij die meteen door en ging hij met dat geld gokken.



Het Openbaar Ministerie vroeg aan de Tongerse rechter dat hij de Nederlander een serieus signaal zou geven en vroeg tijdens de behandeling van de zaak in april een gevangenisstraf van twintig maanden en een boete van 1.200 euro. De rechter ging in op die vraag en veroordeelde de man tot 2 jaar met uitstel en 3.000 euro. De man moet ook een behandeling gaan volgen om van zijn gokverslaving af te komen.