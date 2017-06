Man opgepakt op Brussels Airport met 16 kilo goud

SPS

9/06/17

De douane heeft gisteren op Brussels Airport een 48-jarige man uit Steenokkerzeel opgepakt die negen goudstaven in zijn handbagage had zitten, goed voor ongeveer 16 kilogram. In zijn jas en bagage trof de douane ook nog 125.900 euro cash aan.