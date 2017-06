Zaakvoerster gewond na ontploffing in traiteurzaak

Door: Hans Verbeke

9/06/17 - 11u43

video De zaakvoerster van traiteur Tio Paco in Roeselare heeft deze ochtend lichte brandwonden opgelopen bij een onploffing in de keuken van haar speciaalzaak. Een medewerkster bleef ongedeerd.

Het duo was in de keuken bezig met het bereiden van paëlla toen plots om een nog onbekende reden een explosie de buurt rond het pand op de hoek van de Gitsestraat met de Hoogleedsesteenweg opschrikte.



Mogelijk liep er iets verkeerd met één van de gasflessen die in de keuken worden gebruikt. Door de kracht van de ontploffing werden de ramen weggeblazen.



De zaakvoerster en haar medewerkster vluchtten onmiddellijk naar buiten. In de keuken ontstond ook een brand maar die was snel onder controle. De zaakvoerster werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.