Onkelinx: "Mayeur wordt geen schepen, dat is evident"

SPS

9/06/17 - 08u29 Bron: Belga

Laurette Onkelinx en Yvan Mayeur in betere tijden. © belga.

"Yvan Mayeur heeft ontslag genomen uit het college van burgemeester en schepenen. Het is dan ook evident dat hij geen schepen wordt in Brussel." Dat zei Laurette Onkelinx, voorzitster van de PS in Brussel, vanochtend op de RTBF. Ondertussen is het niet duidelijk of de sp.a vandaag nog deelneemt aan gesprekken over een nieuw bestuur voor de stad Brussel.