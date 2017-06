Werd Sarah (29) met opzet vergiftigd?

VHS/LSI/LPS

Het gerecht in Kortrijk onderzoekt de dood van een 29-jarige vrouw uit Diksmuide die tijdens een nachtje stappen in Izegem en Roeselare een methanolvergiftiging opliep.

Sarah Palaisy had volgens het parket de hele tijd wodka met Sprite gedronken. De dag daarop voelde ze zich misselijk. Toen ze twee nachten nadien naar de spoedopname trok, kreeg ze een hartstilstand. Sarah raakte in coma, de dokters konden haar niet meer redden. Bij de lijkschouwing werd methanol teruggevonden in het lichaam - een stof die je vindt in illegaal gestookte alcohol. Opmerkelijk is dat er volgens het parket geen andere slachtoffers zijn. "In dat geval moet de vrouw doelbewust zijn vergiftigd", zegt toxicoloog Jan Tytgat.



