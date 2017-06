Brand in Gents studentenkot door kortsluiting koelkast

Sarah Vandoorne

9/06/17 - 03u10

In de Posteernestraat in Gent is er vannacht omstreeks halftwaalf brand uitgebroken in een studentenkot. In een van de twaalf koten zou er kortsluiting ontstaan zijn aan een koelkast. Die begon te smeulen, met uiteindelijk een uitslaande brand tot gevolg.