Heb jij al een vluchtplan voor een brand? "Het is belangrijk je kinderen de snelste weg naar buiten te leren kennen"

Door: redactie

8/06/17 - 19u50 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

Ouders moeten thuis brandoefeningen houden met hun kinderen. Dat stelt de afdeling Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken voor.



De dienst raadt gezinnen aan om een vluchtplan te ontwikkelen voor noodsituaties die zich in huis kunnen voordoen. "Het is belangrijk om je kinderen de snelste weg naar buiten te leren kennen, ook als het donker is."