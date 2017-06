Vijf 'Overkop-huizen' openen deuren in Vlaanderen

kv

8/06/17 - 17u34 Bron: Belga

Sam De Bruyn met Regi tijdens de radioshow voor Rode Neuzen-dag. © Medialaan.

De opbrengst van de Rode Neuzen actie die VTM, Qmusic en Belfius in 2016 organiseerden gaat naar huizen voor jongeren met psychische problemen. Evi Hanssen, ambassadrice van Rode Neuzen Dag, maakt bekend dat de zogenaamde Overkop-huizen komen in Genk, Gent, Mechelen, Oostende en Tienen.

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens © photo news.

De Rode Neuzen-actie bracht vorig jaar 4.103.677 euro op. Al tijdens de actie droomde de organisatoren van Rode Neuzen Dag-huizen: een fysieke plek waar jongeren terechtkunnen voor ontspanning, maar ook voor snelle professionele hulp. Na afloop van de actie konden organisaties zich inschrijven om via het Rode Neuzen Fonds, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, hun schouders te zetten achter de oprichting van een huis in hun provincie. De jury, onder leiding van kinderpsychiater Peter Adriaenssens, maakte vandaag bekend dat die er komen in Genk, Gent, Mechelen, Oostende en Tienen.



In overleg met jongeren werd besloten dat de huizen de naam Overkop-huizen krijgen. Overkop wordt daarnaast ook een digitale plek. Via overkop.be kunnen jongeren hun hart luchten bij een professioneel opgeleid team van vrijwilligers. De bedoeling is een snelle en rechtstreekse doorverwijzing naar de juiste hulpverlening.



"Recente cijfers bevestigen dat we er nog niet zijn. Niet enkel blijkt de stap voor jongeren om te spreken over hun problemen groot, ook de stap zetten naar hulp is moeilijk. Overkop moet jongeren doen voelen dat ze er niet alleen voor staan. We geven een signaal: spreek erover, zoek hulp, neem de uitgestoken hand", zegt Adriaenssens.



"Ik heb me met hart en ziel voor dit project ingezet. Rode Neuzen Dag is zo belangrijk: jongeren met psychische problemen vinden nog altijd niet de weg naar laagdrempelige hulp. We kunnen hiermee écht het verschil maken", aldus nog Evi Hanssen.