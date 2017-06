Omstreden slachthuis Tielt wil "modelslachthuis" zijn en zet deuren open

EB

Het slachthuis van Tielt, dat in maart in opspraak kwam nadat de dierenrechtenorganisatie Animal Rights een video met wantoestanden uitbracht, heeft de ambitie om "het modelslachthuis inzake dierenwelzijn onder de Belgische slachthuizen te zijn". Daarom willen zij, vanaf maandag 4 september gedurende een volledige maand, een "opendeurenpolitiek" voeren. Dat zegt het slachthuis in een persbericht.

De persmededeling komt aan de vooravond van een nieuwe actie van Animal Rights. Die groep wil vrijdagmiddag namelijk een petitie overhandigen aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). "Iedereen zal, onaangekondigd, een begeleid bezoek kunnen brengen in Tielt om met eigen ogen te zien hoe het slachthuis werkt", stelt het slachthuis in zijn persbericht.



In april tekenden Minister Weyts en FEBEV, de nationale sectorfederatie voor slachthuizen en uitsnijderijen, een convenant rond dierenwelzijn. Ook de directie van slachthuis Tielt is deel van deze werkgroep.



"Slachthuis Tielt werkte reeds een omvangrijk actieplan uit dat, voor de heropstart, werd goedgekeurd door Vlaams minister voor dierenwelzijn, Ben Weyts, en door de Vlaamse inspectie dierenwelzijn. Dit actieplan, dat slachthuis Tielt vandaag dag in dag uit toepast, is op verschillende punten zelfs strenger dan het sectorconvenant", zo laat het West-Vlaamse slachthuis weten.



Het slachthuis zal vanaf maandag 4 september gedurende een volledige maand een "open deuren politiek" voeren. Iedereen zal, onaangekondigd, een begeleid bezoek kunnen brengen aan die zones in het bedrijf waar de varkens worden ontvangen en het slachtproces zich voltrekt. De start valt op 4 september omdat het slachthuis dan terug volledig operationeel is na de vakantieperiode.