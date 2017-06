Meer dan 4 miljoen illegale sigaretten aangetroffen

Door: Tom Vierendeels

8/06/17 - 14u42 Bron: Eigen berichtgeving

© belga.

Zellik De Belgische douane heeft in een loods in Zellik maar liefst 4.320.000 illegale sigaretten van het merk Regal in beslag genomen. Regal is een merk dat voornamelijk in Groot-Brittanië populair is, maar veelal illegaal vervaardigd wordt door Litouwers.