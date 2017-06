Zandhoven op zoek naar man die meisje (12) wou ontvoeren

Door: Sander Bral

8/06/17 - 13u27 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

© photo news.

Zandhoven werd deze ochtend wakker met een verontrustende melding. Rond half negen verspreidde de politie een boodschap aan alle actieve buurtinformatienetwerken dat een man een minderjarig meisje heeft geprobeerd te ontvoeren in het centrum van de gemeente.

De feiten zouden rond acht uur gebeurd zijn. Een twaalfjarig meisje werd naar eigen zeggen lastiggevallen onderweg naar school. Een man zou haar schunnige dingen hebben toegeroepen en haar gevraagd hebben om bij hem te komen. Het meisje vluchtte daarop in paniek weg.



Het zou om een man met een donkere huidskleur gaan. Hij is klein van gestalte, heeft zwart haar en heeft een grote tattoo op zijn linkerkuit. Hij wordt tussen de twintig en dertig jaar geschat en beweegt zich voort in een lichtgrijze bestelwagen.



Politie en parket geven aan de feiten ernstig te nemen en de zaak verder te onderzoeken.