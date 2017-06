"Eurostadion verergert dagelijkse fileleed": geen milieuvergunning

Door: redactie

8/06/17 - 13u02

De maquette van het Eurostadion werd een klein jaar geleden aan de pers voorgesteld. © belga.

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft beslist om de milieuvergunningsaanvraag van Ghelamco Invest voor de uitbating van het multifunctionele Eurostadion op parking C in Grimbergen te weigeren. Eerder weigerde de gemeente Grimbergen ook al een bouwvergunning toe te kennen, een beslissing waartegen Ghelamco beroep aantekende. Ook nu gaat Ghelamco in beroep.

Ghelamco gaat in beroep

Ghelamco zal beroep aantekenen bij de Vlaamse overheid tegen de beslissing van de Deputatie van Vlaams-Brabant om de milieuvergunning niet toe te kennen.



"Belangrijk is dat de Deputatie erkent dat het project vergunbaar is maar ze verbindt er de voorwaarde aan van een mobiliteitsconvenant. Het aspect lucht hangt uiteraard samen met de mobiliteit en wordt dan ook ondervangen in het convenant. De mobiliteit is echter vervat in het Milieu Effectenrapport (MER) dat reeds op 27 oktober 2016 is goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Ghelamco is van oordeel dat het project volledig autonoom functioneert, maar heeft samen met de Vlaamse administratie daarbovenop een mobiliteitsconvenant opgesteld. Deze convenant doet het project nog beter inpassen in de omgeving en ligt nu reeds geruime tijd bij de bevoegde Minister."



"Ghelamco is in zijn vergunningstraject afhankelijk van de beslissingen van verschillende overheden, meer bepaald de afschaffing van de buurtweg (ook tegen de formele afschaffingsbeslissing door de Deputatie is ondertussen beroep aangetekend) alsook wordt nu het mobiliteitsconvenant, dat vooral betrekking heeft op de veel ruimere omgeving dan het projectgebied, toegevoegd in het kader van de milieuvergunning."

.

"Ghelamco blijft geloven in de goede afloop van het project, maar vraagt de overheid snel te beslissen. Ghelamco is uiteraard bereid samen te werken met de bevoegde overheden om de mobiliteit in de omgeving verder te optimaliseren, en zal de site ontwikkelen vanuit een multimodaal mobiliteitsbeleid."