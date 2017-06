Tot 40 maanden cel voor reeks overvallen op Star Casino's

EB

Drie mannen die in 2016 drie filialen van de speelhalketen Star Casino hadden overvallen, zijn door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot celstraffen van twee jaar, 30 maanden en 40 maanden. Een vierde man kreeg een werkstraf van 300 uren. De vier maakten bij drie overvallen in totaal meer dan 40.000 euro buit.

De drie overvallen op de speelhallen in Vilvoorde, Zaventem en Grimbergen vonden in het voorjaar van 2016 plaats. In mei drongen de daders 's nachts de Star Casino's in Vilvoorde en Zaventem binnen. Terwijl de aanwezige personeelsleden en klanten in bedwang werden gehouden, forceerde een van de daders een gokautomaat open, waarna de bende aan de haal ging met de inhoud. In dezelfde periode werd ook Star Casino in Grimbergen op een gelijkaardige manier overvallen. Bij de overvallen werd respectievelijk 18.710, 8.000 en 14.780 euro buitgemaakt.



Aan de hand van een doorgedreven telefonie-onderzoek kon de politie vier verdachten identificeren, van wie er drie in juni en september 2016 werden opgepakt. Een huiszoeking bij de vierde verdachte leverde wel een schoen op waarvan de sporen overeen kwamen met sporen die waren aangetroffen bij de overval in Grimbergen maar de verdachte zelf was niet thuis en bleef verder ook spoorloos.



Die man werd vandaag bij verstek veroordeeld tot 40 maanden cel en de rechtbank beval ook zijn onmiddellijke aanhouding. Twee andere verdachten kregen celstraffen van 2 jaar en 30 maanden en de vierde verdachte een werkstraf van 300 uur. Als hij die niet naar behoren uitvoert, moet hij ook twee jaar de cel in.