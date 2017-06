Inbrekers gooien granaat naar fietsenspeciaalzaak en gaan aan de haal met 23 dure koersfietsen

Door: Frank Eeckhout

8/06/17 - 11u31 Bron: Eigen berichtgeving

© Frank Eeckhout.

Geraardsbergen

Inbrekers hebben afgelopen nacht een granaat gegooid naar het etalageraam van fietsenspeciaalzaak Best-Bikes in het Oost-Vlaamse Herzele. Toen dat geen succes had, keerden ze even later terug om zich via het dak toegang te verschaffen tot de winkel. Daar namen ze uitgebreid de tijd om aan de haal te gaan met 23 dure koersfietsen.



Een kilometer verder gooiden dezelfde inbrekers even voordien ook een granaat naar een tuingroothandel in Geraardsbergen. Dat diende wellicht als afleidingsmanoeuvre. Omwonenden die de knallen hoorden, kwamen wel een kijkje nemen maar omdat ze niets abnormaal opmerkten, kropen ze terug in bed. DOVO is momenteel ter plaatse om de granaatscherven te zoeken.