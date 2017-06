School schorst scholier (12) die met groot keukenmes dreigt

Door: redactie

Een school in Berchem heeft een leerling (12) geschorst nadat die een groot keukenmes bovenhaalde na een banale ruzie. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen.

De directie van de campus Heilige Familie in de Jan Moorkensstraat in Berchem alarmeerde dinsdag de politie, nadat een van haar leerlingen een groot keukenmes naar school had meegebracht en dat op een dreigende manier toonde aan zijn medeleerlingen.



Een conflict tussen twee vriendinnen lag aan de basis van het incident. De geschorste jongen was daarin verwikkeld geraakt, en toen een Whatsapp-groep werd opgericht waarin foto's van wapens werden gedeeld begon de zaak uit de hand te lopen.



De politie besliste om de zaak ernstig te nemen, temeer omdat enkele jongeren bij justitie bekendstaan. "De gsm's van alle betrokkenen zijn in beslag genomen", zegt Antwerps parketwoordvoerster Lentle Jespers aan Gazet Van Antwerpen. "Er werden ook huiszoekingen uitgevoerd, die uiteindelijk niets hebben opgeleverd. Het onderzoek loopt nog: enkele mensen moeten nog worden verhoord."



De school schorste ook nog een tweede leerling.