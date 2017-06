Mayeur: "Ik kreeg 700 euro per maand bij Samusocial, ik begrijp dat dat vragen oproept"

SPS

8/06/17 - 06u41 Bron: Belga

© Reporters / QUINET.

De Brusselse burgemeester en voormalige bestuurder van Samusocial Yvan Mayeur (PS) is verbaasd over het voorstel om een onderzoekscommissie op te starten over de zaak-Samusocial. Dat zegt hij in een interview met Le Soir. "Ik heb niets te verbergen. Als de vzw Samusocial meer transparantie moet voorleggen over haar interne werking, is dat voor mij geen probleem. Als er fouten zijn gebeurd, blunders, dan moeten we die erkennen en aanvaarden."