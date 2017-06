Mayeur in nauwe schoentjes: iedereen roept om zijn ontslag, zelfs zijn eigen PS

SPS

De zitpenningen die in 2014 bij Samusocial werden ingevoerd, kwamen er om Brussels burgemeester Yvan Mayeur en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta te bevoordelen. Dat blijkt uit de doorlichting van de daklozenorganisatie die de Brusselse regering vandaag voorstelt. De regeringscommissarissen die het rapport opstelden, vonden geen spoor van de vele vergaderingen die de zitpenningen zouden rechtvaardigen. Dat schrijven De Morgen en De Standaard. Ondertussen roept zowat iedereen om zijn ontslag. Zelfs Brussels minister-president en partijgenoot Rudi Vervoort (PS) vraagt Mayeur na te denken over zijn ontslag.

Het systeem van de zitpenningen ontstond eind 2013, begin 2014. Toen stapten PS'ers Mayeur en Peraïta op als voorzitter en directrice van Samusocial en zouden ze in de raad van bestuur zetelen. Nadien werd Peraïta aangeduid als gedelegeerd bestuurder van de vzw, waarna burgemeester Mayeur en zijzelf lid werden van het bureau.



De zitpenningen zouden voortaan 140 euro bruto bedragen per bijeenkomst van de algemene vergadering of raad van bestuur. In 2014 streken ze samen 30.800 euro op van de 39.000 euro vergoedingen. In 2015 en 2016 stegen de zitpenningen tot bijna 60.000 euro, waarvan tot twee derde richting Mayeur en Peraïta vloeide.



Een schriftelijk bewijs van de vergaderingen die de vergoedingen rechtvaardigen, konden de regeringscommissarisen niet terugvinden. Er is geen sprake van oproepingsbrieven of van een aanwezigheidsregister. De uitleg van Peraïta dat de uitgekeerde bedragen sinds 2015 forfaitaire maandelijkse vergoedingen zijn, valt evenmin met documenten te staven. Lees ook Samusocial: Piqué noemt vergoedingen voor Mayeur misplaatst, vzw stopt met zitpenningen

700 euro netto per maand In een interview met Le Soir zegt Mayeur ondertussen verbaasd over het voorstel om een onderzoekscommissie op te starten over de zaak-Samusocial. "Ik heb niets te verbergen. Als de vzw Samusocial meer transparantie moet voorleggen over haar interne werking, is dat voor mij geen probleem. Als er fouten zijn gebeurd, blunders, dan moeten we die erkennen en aanvaarden."



Mayeur betreurt "een onhandig antwoord" van ontslagnemend directeur Pascale Peraïta over het gebruik van publiek geld, "dat een amalgaam heeft gecreëerd dat geleid heeft tot terechte emoties bij het volk. Die zijn echter niet rationeel gefundeerd", aldus de burgemeester, die toevoegt dat al het geld naar de opvang van vluchtelingen en de organisatie van het werk gaat. "Dat weet iedereen, dat weten de media ook..."



Mayeur verklaarde netto 700 euro per maand aan zijn werk voor Samusocial over te houden. "Dat is veel geld ja, en ik kan begrijpen dat sommigen daar vragen bij hebben. Maar die bedragen kunnen, ook vandaag nog, verklaard worden door de grootte van het verrichte werk."



Ontslagnemend directeur Pascale Peraïta.

Schuldbekentenis De burgemeester stelt nog dat hij "er zelf geen probleem mee heeft" om de zitpenningen die hij ontving terug te storten. Maar hij vreest dat dat geïnterpreteerd zou kunnen worden als een schuldbekentenis en denkt daarom na "over een andere manier om verder te gaan".



Mayeur laat nog weten dat hij een stap opzij zet bij alle instanties van de PS, waaronder het partijbestuur, "om de partij niet in verlegenheid te brengen", en "zolang er geen volledige duidelijkheid en sereniteit bestaat".

Ontslag Rudi Vervoort. © photo news. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) vraagt Mayeur ondertussen na te denken over zijn ontslag. Dat heeft Vervoort verklaard op de RTBF-radio. Hij zelf vraagt het ontslag van zijn partijgenoot momenteel niet.



"Dit is een debat tussen wettigheid en ethiek. Een politicus kan zich er niet langer vanaf maken met te zeggen dat hij de wet naleeft, zonder rekening te houden met het morele aspect", vindt minister-president Vervoort, een partijgenoot van het duo. Hij vraag Mayeur "duidelijk" na te denken over zijn ontslag.



Vervoort wil alvast niet weten van een saga zoals met de Luikse intercommunale Publifin. Het Uitgebreid Bureau van het Brussels parlement besliste woensdag een onderzoekscommissie naar het beheer van Samusocial op te richten.