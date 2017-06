Minder mensen op Belgische terreurlijst

Bewerkt door: ib

De Belgische veiligheidsdiensten moeten steeds minder terroristen en potentiële terroristen prioritair volgen. Dat blijkt uit een analyse van de databank die het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) bijhoudt op basis van informatie van de politie- en inlichtingendiensten. Dat schrijft De Tijd vandaag.

In september 2015 stonden nog 828 mensen op de OCAD-lijst, vandaag 622. Vorige maand waren dat er nog 629. Het aantal mensen dat vanuit België naar Syrië en Irak trok is amper gestegen. Dat zijn er nu 279, tegenover 268 in maart vorig jaar. Daarvan zouden er al 115 dood zijn.



Momenteel zijn er geen mensen uit België onderweg naar IS-gebieden, en de veiligheidsdiensten tellen 119 teruggekeerde Syriëstrijders, tegenover 117 een jaar geleden. Het aantal mensen dat een mislukte poging deed om naar Syrië en Irak te trekken, steeg van 69 in maart vorig jaar naar 80 nu. Het OCAD telt daarnaast 144 "potentiële kandidaat-strijders". Dat waren er in december 2015 nog 241 en in maart vorig jaar 190.



Wel is er een nieuwe categorie toegevoegd in de databank: de "homegrown terrorist fighters", potentiële terroristen die geen intentie tonen om te vertrekken, maar wel hier aanslagen kunnen plegen. Op die lijst staan 20 namen.



De lijst krimpt niet omdat de veiligheidsdiensten minder detecteren, aldus De Tijd. Wel worden er strenge criteria gehanteerd om iemand op de lijst te zetten. Wie op de lijst komt wordt nauwlettend opgevolgd, wat middelen kost en zeer ingrijpend kan zijn voor de betrokkenen. Daarnaast volgen de politie en de Staatsveiligheid zelf nog meer mensen die ze (voorlopig) niet op de prioritaire lijst zetten. Zo wisselt de Staatsveiligheid meer dan ooit gegevens uit met andere Europese inlichtingendiensten.