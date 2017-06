Werkzorgen op vakantie? Pas op voor burn-out

BIEKE CORNILLIE

Een burn-out omdat je te veel werkt? Ook, maar vooral omdat we dat werk niet kunnen loslaten op vakantie, waarschuwen onderzoekers. "Wie met zijn lijf op het strand zit maar met zijn hoofd op kantoor, is er veel vatbaarder voor", zegt expert Ralf Caers.

Zonnekloppen op een parelwit strand en ondertussen - terwijl palmbomen boven je hoofd wuiven - dromen van de all-in cocktailbar, het uitgebreide ontbijtbuffet... én de dossiers die zich intussen, duizenden kilometers verderop, aan het opstapelen zijn op je bureau. Het overkomt vier op de tien Vlamingen. 46 procent kan het zelfs tijdens zijn of haar vakantie niet laten om af en toe mails te beantwoorden of dossiers in te kijken. Meer dan de helft werkt voordien harder en liefst 58 procent moet na die welverdiende vakantie een tandje bijschakelen om weer helemaal mee te zijn. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de KU Leuven, VUB, UGent en Odisee bij 3.337 voltijds werkende Vlamingen.

De Vlaming kan zijn werk niet loslaten op vakantie, dus. "En ze hébben al minstens een week nodig om in vakantiemodus te geraken", zegt Ralf Caers, professor hr-management (KU Leuven). "Pas op het einde van week twee is er volledige rust. Dan blijft er maar weinig tijd over voor 'echte' vakantie."



