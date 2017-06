Powerbank ontploft naast bed tiener

TOM VIERENDEELS

8/06/17 - 05u00

Een 15-jarige jongen uit Halle kwam dinsdagnacht in een nachtmerrie terecht toen hij rond 2 uur wakker werd en omgeven was door vlammen. De powerbank die naast zijn matras lag op te laden, was ontploft en zette zijn matras in lichterlaaie. "Trek élke stekker uit 's nachts", waarschuwt het nazorgcentrum voor brandwonden Oscare. "Zelfs die van een tv."

Nog snel voor het slapengaan je gsm, tablet of powerbank in de stekker steken en op je nachtkastje leggen om op te laden: velen doen het, maar het is zeker niet zonder gevaar. Dat weet Brenton De Braekeleer uit Halle (Vlaams-Brabant) uit eigen ondervinding. "Ik had dinsdag een powerbank gekocht. Dat is een draagbaar apparaatje dat je kan opladen en kan gebruiken als extra batterij voor bijvoorbeeld je gsm. Rond 23 uur stak ik hem voor het eerst in het stopcontact", vertelt de 15-jarige jongeman. "De adapter stak in een stekkerdoos, samen met mijn gsm. Mijn matras ligt op de parketvloer en de stekkerdoos stond er netjes naast. Rond 2 uur werd ik plots wakker, met naast mij hoge vlammen. Waarom ik wakker werd weet ik niet - ik vermoed door de ontploffing. In een reflex gooide ik mijn lakens open en waarschuwde mijn ouders."



