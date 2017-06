Vlaanderen voert 1,17 miljard kilo afval in

ASTRID ROELANDT

De Umicore-fabriek in Hoboken. © Benoit De Freine.

Je zou denken dat we er genoeg van hebben, maar nee: Vlaanderen blijkt 1,17 miljard kilo afval te importeren uit de hele wereld. "We zijn een autoriteit op gebied van recyclage." Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Aruba en Nigeria: samen met een veertigtal andere landen stuurden ze ons vorig jaar meer dan een miljard kilo afval. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Bart Nevens (N-VA) opvroeg bij minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).

"Dat doen we omdat Vlaanderen een autoriteit is op het gebied van recyclage", aldus de minister. In vergelijking met 2010 voeren we nu bijna dubbel zo veel afval in. Het grootste deel is (veelal recycleerbaar) industrieel afval, waar we - als grondstofarme regio - ook zelf voordeel uit halen. Sterker nog: we betalen er vaak voor om afval te mogen verwerken.



Verbrandingsovens

Niet zo voor de 16 miljoen kilo Brits huisvuil, dat in de verbrandingsovens van de Brugse intercommunale IVBO werd gestopt. Geïmporteerd afval gewoon op een stort gooien, gebeurt nog nauwelijks, benadrukt OVAM, "op enkele tonnen asbesthoudend afval uit Luxemburg na".



Met een jaarlijkse omzet van 3,7 miljard euro is de totale Vlaamse afvalindustrie big business. 12.000 mensen zijn momenteel aan de slag in de sector.



Voor de volledigheid: Vlaanderen exporteerde in 2016 ook 2,13 miljard kilo afval.



