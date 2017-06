File van voor Aalst na zwaar ongeval op E40 richting kust

Tim Van Damme

7/06/17 - 23u00 Bron: eigen berichtgeving

© Tim Van Damme.

video Op de E40 van Brussel naar de kust is het momenteel file schuiven in Aalst. Een bestuurder van een zware jeep raakte er rond 21.30 uur betrokken in een verkeersongeval. Hij zat een tijd gekneld in zijn voertuig. De brandweer van Aalst diende het slachtoffer, een dertiger, te bevrijden uit zijn voertuig.

Het ongeval gebeurde op vrij bizarre wijze. "De bestuurder van de jeep reed op de rechterrijstrook terwijl hij op de achterbank iets aan het zoeken was. Zijn voertuig week uit naar links en botste tegen mijn vrachtwagen", zegt een Britse trucker die de jeep op dat moment inhaalde. "Daarna werd zijn wagen naar rechts tegen de vangrails gekatapulteerd en boorde hij zich in een stilstaand voertuig dat op de pechstrook stond".

De klap was zo hard dat de geparkeerde Audi en de Mitsubishi jeep tot schroot werden herleid. Enkele medewerkers van signalisatiebedrijf D&S waren als eerste ter plaatse. "We reden met onze absorptiewagens achter een meetwagen van de Vlaamse Overheid aan en zagen het ongeval gebeuren. We zijn meteen gestopt en hebben de man de eerste zorgen toegediend tot de hulpdiensten er waren. Enkele collega's hebben na het ongeval meteen de rechter- en middenrijstrook afgesloten voor het verkeer", getuigt de 30-jarige Abdel A. uit Gent. © Tim Van Damme.