Door: redactie

7/06/17 - 20u11 Bron: vtmnieuws.be

video Vergeet digitale foto's: filmrolletjes weer hip Klassieke analoge foto's zijn terug in. Het was nochtans een heel gedoe vroeger: je kon foto's pas na de vakantie of je feest ontwikkelen, en dan bleken ze overbelicht of wazig te zijn. Toch willen meer en meer mensen weer écht leren fotograferen uit nostalgie.