Enorme rookontwikkeling bij zware brand op Oude Blekerij

Door: Bart Boterman

7/06/17 - 17u07 Bron: Eigen berichtgeving

© Alexander Haezebrouck.

video In Kortrijk woedt een hevige brand op de site van de Oude Blekerij. De brand gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling.

Verkeerschaos tijdens spits #Kortrijk mogelijk. R36 afgesloten wegens grote brand op Blekerij site. — stad Kortrijk (@8500Kortrijk) Wed Jun 07 00:00:00 MEST 2017

De Oude Blekerij was een voormalig bedrijf waar heel wat chemische stoffen liggen. De brandweer heeft metingen uitgevoerd. Er zouden geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen.



Door de brand is de binnenring, de R36, tijdelijk afgesloten. Er geldt een aangepaste verkeerssituatie. Er wordt niet geëvacueerd, zo laat burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) weten.



Omstreeks 17.30 uur was de brand onder controle.