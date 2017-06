"Stop met communautaire boksmatch tussen ministers"

Door: redactie

Vlaams parlementslid Mathias De Clercq (Open Vld) is het geruzie tussen Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) en federaal mobiliteitsminister François Bellot (MR) over de spoorinvesteringen beu. "Stop met deze communautaire boksmatch te voeren. Dat verstaat niemand en er is geen enkele Vlaming mee gediend", aldus De Clercq in het Vlaams Parlement.

Gisteren kwam het tot een zoveelste aanvaring tussen Vlaams minister Ben Weyts en diens federale collega François Bellot. Inzet is de extra 368 miljoen euro die Vlaanderen krijgt voor spoorinvesteringen. De Vlaamse regering wil dat geld inzetten voor het helpen realiseren van een reeks grote prioriteiten, zoals een tweede ontsluiting van de Antwerpse haven. Maar volgens minister Weyts wil Bellot dat geld vooral gebruiken om tekorten voor de afwerking van lopende spoorinvesteringen en voor louter operationele noden zoals perronverhogingen.



Tijdens een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement over de nieuwe ruzie kon Open Vld-parlementslid Mathias De Clercq (Open Vld) zijn ergernis niet wegsteken. "Vlaanderen slibt dicht en we hebben de wisselbeker van meest filegevoelige regio. Stop er dus mee een communautaire boksmatch te voeren tussen twee ministers die zitten in regeringen die aan Vlaamse kant bestaan uit drie dezelfde partijen. Want dit verstaat niemand en er is geen enkele Vlaming mee gediend."



"Eenzijdig voorstel"

De tussenkomst van De Clercq was koren op de molen van oppositiepartijen Groen en sp.a. Die vinden vooral dat N-VA de hand in eigen boezem moet steken. "Waarom roeren jullie hier de communautaire trom, als jullie aan de overkant mee aan de knoppen zitten?", aldus Groen-fractieleider Bjorn Rzoska. Volgens sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke moet de communautaire cinema de essentie verdoezelen en die essentie is volgens hem het feit dat er federaal 3,6 miljard euro bespaard wordt op het spoor.



N-VA-fractieleider Matthias Diependaele reageerde iets minder enthousiast op de tussenkomst van De Clercq. "Hoe je het ook draait of keert, vroeg of laat moet je in dit land met de andere kant van de taalgrens rond de tafel gaan zitten. Dat is exact wat er hier misloopt. Hier wordt door Bellot eenzijdig een voorstel gedaan. Dat is waar wij tegen reageren. Vlaanderen moet kunnen meebeslissen over die prioriteiten."