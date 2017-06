Nog geen stemming over grondwetswijziging voor verlenging aanhoudingstermijn

RVL

7/06/17 - 15u44 Bron: Belga

© Reporters / STG.

De plenaire Kamer zal ten vroegste volgende week stemmen over de verlenging van de grondwettelijk verankerde aanhoudingstermijn. De conferentie van voorzitters in de Kamer besliste woensdag om de stemming uit te stellen omdat een Europese ministerraad Justitieminister Koen Geens donderdag verhindert om aanwezig te zijn bij de bespreking.

De stemming van het voorstel tot grondwetsherziening is een gok van de federale coalitiepartners N-VA, CD&V, Open Vld en MR, aangezien ze niet over de vereiste tweederdemeerderheid beschikken. Enkel oppositiepartijen cdH, PP en Vlaams Belang toonden zich bereid de tekst te steunen, wat slechts 96 stemmen geeft op een totaal van 150. Niettemin belooft het spannend te worden, aangezien de oppositie zich slechts vijf afwezigheden kan permitteren.



Groen-fractieleider Kristof Calvo betreurt het uitstel niet, integendeel. "Dit geeft premier Michel een week extra bedenktijd om zich te bezinnen over de vraag of hij de organisatie van onze rechtsstaat in handen wil geven van extreem-rechts."



De eerste minister had kort na de aanslagen van Parijs voorgesteld om de aanhoudingstermijn op te trekken van 24 naar 72 uur. Na anderhalf jaar ligt intussen een compromistekst voor die de termijn algemeen optrekt van 24 naar 48 uur, met de mogelijkheid om daar in terreurzaken nog 24 uur bij te doen.