Verkeerschaos in Antwerpen: "3 op de 10 auto's moeten uit het verkeer"

SPS

7/06/17 - 15u46 Bron: VRT Nieuws, Belga

© belga.

Ook vanochtend was het lang aanschuiven op de Charles De Costerlaan op de Antwerpse Linkeroever richting Waaslandtunnel, maar de problemen waren minder groot dan gisteren, op de eerste werkdag na de knip van de Antwerpse Leien. Volgens VAB zullen de files blijven aanhouden, zolang bestuurders niet overstappen op een alternatief. "3 op de 10 wagens moet uit het verkeer", klinkt het.

"Meer mensen hebben de Kennedytunnel genomen in plaats van de Waaslandtunnel, zoals we ook opgeroepen hadden én blijven oproepen", zegt Cheryl Horemans van het mobiliteitsproject Noorderlijn. Maar dat is volgens VAB geen structurele oplossing. "3 op de 10 auto's moeten uit het verkeer, zeker tijdens de spits", zegt woordvoerder Maarten Matienko aan VRT Nieuws. "Een aantal mensen zal moeten overstappen op een alternatief, zoals openbaar vervoer of een combinatie van wagen en openbaar vervoer. Ook de fiets is een valabel alternatief. 1 op de 2 autopendelaars wonen immers op fietsafstand van het stadscentrum."



De stad nam geen structurele maatregelen, zoals het opnieuw aanpassen van verkeerslichten, na de lange files gisteren op verschillende toegangswegen tot de binnenstad. De oproep van de stad blijft dan ook dezelfde: kies zoveel mogelijk voor openbaar vervoer of de fiets en als je toch tijdens de spitsuren met de wagen de stad in moet, volg dan de signalisatie op de Antwerpse ring naar de juiste toegangspoort voor het gebied waar je moet zijn.



"Op de park and rides in Melsele en aan Kleine Bareel blijven er ook nu nog heel wat plaatsen vrij, dus we herhalen onze oproep om daar gebruik van te maken om vlot de stad in te geraken", zegt Horemans.