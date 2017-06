Pommeline blijft te pikant (op Starcasino-affiches)

Door: Brecht Herman

7/06/17 - 14u16 Bron: Eigen berichtgeving

© RV.

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (of JEP) heeft ook in hoger beroep geoordeeld dat de Starcasino-affiches met 'Temptation Island'-verleidster Pommeline niet door de beugel kunnen

Ze blijft van oordeel dat de afbeelding denigrerend is voor de vrouw en haar menselijke waardigheid aantast. De reclamewaakhond komt in haar motivatie even terug op de affichecampagne met naakte Moeskroen-spelers die niét geweerd wordt. Het is niet omdat er een mannelijke tegenhanger is, dat daarom de klachten tegen de vrouwelijke versie geen probleem zouden vormen, klinkt het.



Hoewel de beslissing definitief is, laat Starcasino nog weten te bestuderen welke juridische actie het nog kan ondernemen "om dit ongegronde verbod om reclame te maken ongedaan te maken".