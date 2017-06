Samusocial probeert onderzoek te verhinderen, parlement antwoordt met onderzoekscommissie

EB

Het Brussels Parlement heeft unaniem beslist om een onderzoekscommissie naar Samusocial op te richten. De vzw voor de opvang en bijstand van daklozen kwam in het oog van de storm terecht na het uitlekken van de zitpenningen die de leden van de raad van bestuur en het bureau ontvingen en steeds veranderende bedragen en herkomst van de middelen hiervoor. De advocaat van Samusocial had eerder een brief verstuurd naar ministers Fremault en Smet waarin gesteld wordt dat de Brusselse regering geen recht heeft om een onderzoek te doen naar de zitpenningen.

Het waren Ecolo en Groen die als eerste aandrongen op de oprichting van een onderzoekscommissie in het Brussels Parlement. Nadien sloten ook CD&V en cdH, die net als de groenen in de gemeenteraad van Brussel stad in de oppositie zitten maar op het niveau van het gewest deel uitmaken van de meerderheid, zich hierbij aan.



"We zijn tevreden over de beslissing van het uitgebreid bureau. We willen dit tot op het bot onderzoeken en maatregelen treffen om een eind te stellen aan deze wantoestanden. We willen ook vermijden dat dit zich in de toekomst nog zou voordoen", reageert Arnaud Verstraete (Groen).



Een parlementaire onderzoekscommissie moet formeel opgericht worden door de plenaire vergadering. Aangezien dergelijke commissie over bijzondere machten beschikt, vereist de oprichting van een onderzoekscommissie een hele procedure. Daardoor zal ze wellicht pas begin juli echt van start kunnen gaan, verwacht Zoë Genot (Ecolo). Dat was overigens een van de argumenten om destijds te kiezen voor een bijzondere commissie naar de tunnels, en niet voor een onderzoekscommissie.



Maar voor de commissie kan worden opgericht, dient eerst nog het reglement aangepast te worden. De onderzoekscommissie wordt ingericht in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) omdat die ook bevoegd is voor het subsidiëren van de winteropvang van daklozen. Maar het reglement van de assemblee van de GGC, de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie VVGGC, voorziet niet in de mogelijkheid om een parlementaire onderzoekscommissie te creëren. Die aanpassing zal volgende week vrijdag in plenaire zitting gebeuren. Dan zal meteen ook de onderzoekscommissie zelf worden opgericht.



Intussen vindt volgende woensdag wel al een hoorzitting plaats in de commissie Sociale Zaken. Dat zullen ook de bevoegde collegeleden, de ministers Pascal Smet (sp.a) en Céline Fremault (cdH) antwoorden op alle vragen van de parlementsleden.