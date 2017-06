Antwerps OCMW moet vluchteling installatiepremie betalen

SPS

7/06/17

© belga.

Het Antwerpse OCMW mag de toekenning van een installatiepremie aan een erkend vluchteling niet laten afhangen van de kwaliteit van de woning die hij betrekt. Dat heeft het arbeidshof in Antwerpen beslist.

Erkende vluchtelingen krijgen van de federale overheid een installatiepremie die hen moet helpen bij de zoektocht naar een woning. Het Antwerpse OCMW wil die premie alleen maar toekennen als de vluchteling in een woning verblijft die aan alle kwaliteits- en gezondheidsnormen voldoet. Het OCMW wil zo de strijd aangaan met huisjesmelkers.



"De strijd tegen huisjesmelkers is een terechte strijd, maar het niet toekennen van een installatiepremie is daartoe niet het juiste middel. Die woonkwaliteitsvereiste is immers niet opgenomen in de wetgeving", oordeelde het arbeidshof.