Knip in Antwerpse Leien: lang aanschuiven, maar "rustigere spits dan gisteren"

Bewerkt door: ADN

7/06/17 - 11u17 Bron: Belga

© Benoit De Freine.

Antwerpen Deze ochtend was het lang aanschuiven op de Charles De Costerlaan op de Antwerpse Linkeroever richting Waaslandtunnel, maar de problemen waren minder groot dan gisteren, op de eerste werkdag na de knip van de Antwerpse Leien. "Meer mensen hebben de Kennedytunnel genomen in plaats van de Waaslandtunnel, zoals we ook opgeroepen hadden én blijven oproepen", zegt Cheryl Horemans van het mobiliteitsproject Noorderlijn. "Ook aan de knooppunten van de Antwerpse ring in Borgerhout en Merksem was er filevorming, maar door dynamische signalisatie hebben we de mensen telkens naar de volgende afrit kunnen leiden en dat is goed verlopen."