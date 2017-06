Door: Tim Van Damme

7/06/17 - 11u11 Bron: Eigen berichtgeving

© Tim Van Damme.

Aalst/Affligem Rond 10 uur vanmorgen is een auto over de kop gegaan op de E40 van de kust naar Brussel.

Tussen de oprit van Aalst en die van Affligem ging het mis. Het voertuig kwam in aanraking met een tweede auto en ging vervolgens over de kop. De bestuurder liep lichte verwondingen op en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval staat er een lange file richting Brussel. De wegpolitie is ter plaatse, de auto wordt getakeld. De midden- en linkerrijstrook zijn vrij voor het verkeer.