Straat even ontruimd na vondst Britse vliegtuigbom

Door: Bart Boterman

7/06/17 - 09u43 Bron: Eigen berichtgeving

© Bart Boterman.

Westende Bij werken op het kruispunt van de Westendelaan en de Heidestraat is vanochtend een oude vliegtuigbom gevonden. In een straal van 100 meter werden 40 huizen geëvacueerd, schrijft Focus/WTV.

In de Westendelaan in Westende is vanmorgen rond 8 uur door wegenwerkers een Britse artilleriebom gevonden. Er werd een perimeter van 100 meter ingesteld en de buurtbewoners, een 35-tal mensen, werden geëvacueerd.



De meesten gingen naar het werk en een twaalftal personen werden opgevangen in sporthal de Bamburg. DOVO kwam ter plaatse en nam de bom mee. Ter plaatse ontmantelen was niet nodig, gezien het om een kanonsprojectiel ging. Om 9.45 uur werd de straat terug vrijgegeven.