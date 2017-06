Woning beschoten in Borgerhout: geen gewonden

Door: Kristof Aerts

7/06/17 - 09u43 Bron: Eigen berichtgeving

© Patrick Lefelon.

In de Koolstraat in Borgerhout is gisterenavond een schietpartij geweest. Iemand schoot op de gevel van een woning. De politie onderzoekt of er een link is met eerdere schietincidenten. De schietpartij kadert vermoedelijk in een oorlog tussen drugsbendes.