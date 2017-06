Whiskeywalm boven E40 na ongeval met vrachtwagen vol drank

Jan Van Maele

7/06/17 - 09u20 Bron: eigen berichtgeving

Op de E40 tussen Oostkamp en Brugge richting Kust gebeurde kort na 08.00u een ongeval. Daarbij raakten drie vrachtwagens en een personenwagen betrokken. Op de plaats van het ongeval hing een sterke geur. Die was afkomstig van de eerste vrachtwagen die geladen was met whiskey.

Het ongeval gebeurde toen de chauffeur van de tweede vrachtwagen te laat opmerkte dat zijn voorganger remde en daarbij zelf hard in de remmen ging. De achterliggende personenwagen en een derde vrachtwagen konden niet meer op tijd stoppen.



De bestuurder van de personenwagen werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.



In de staart van het eerst ongeval gebeurde ook nog een tweede kop-staartaanrijding. Daar bleef het bij blikschade.



Door het ongeval was de rechter rijstrook en pechstrook versperd. Het was file rijden vanaf Oostkamp.