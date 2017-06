Mannen overvallen nachtwinkel, maar dat is buiten 'The Muscles of Denderhoutem' gerekend

Door: Tim Van Damme

7/06/17 - 09u16

The Muscles of Denderhoutem. © Tim Van Damme.

Uitbater Yaswinder Singh. © Tim Van Damme.

In het Oost-Vlaamse Denderhoutem, een deelgemeente van Haaltert, is afgelopen nacht een nachtwinkel overvallen. De twee daders gingen aan de haal met de kassa van Keshav Nightshop op het dorpsplein. Uitbater Yaswinder Singh kon een van de overvallers tegen de grond werken, maar werd daarna bewerkt met een moersleutel. De andere overvaller vluchtte weg naar de Audi cabrio die ze een eind verder hadden geparkeerd.



Waar het tweetal niet op had gerekend was de tussenkomst van 'The Muscles of Denderhoutem', een 36-jarige Afrikaan die als bewakingsagent in Brussel werkt. Hij kon uitbater Yaswinder bevrijden uit de handen van een van de daders, en die daarna ook in een houdgreep houden tot de politie ter plaatse kwam. De zoon van de krachtpatser slaagde erin de nummerplaat van de vluchtauto te noteren. De politie spoort de tweede dader op.