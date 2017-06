Straatveger die 168 miljoen euro won met EuroMillions vreest voor zijn leven

SPS

7/06/17 - 09u32 Bron: La Capitale

Jannie Haek (links), CEO van de Nationale Loterij, samen met de uitbater (midden) van de krantenwinkel waar Q. zijn winnend lot had gekocht en een medewerker van de Nationale Loterij. © Marc Baert.

Sinds vorige vrijdag telt ons land opnieuw een winnaar van de EuroMillions-jackpot: 153 miljoen euro mag de gelukkige winnaar of winnares op zijn of haar bankrekening verwachten. Maar of hij/zij daar gelukkiger van wordt, dat is nog maar de vraag. De grootste winnaar die ons land ooit voortbracht, een straatveger uit Schaarbeek, vreest alvast voor zijn leven.