Antwerpen doet titel 'filehoofdstad' alle eer aan: opnieuw bijzonder moeizame avondspits

Door: FT

7/06/17 - 17u17 Bron: Eigen berichtgeving & Twitter

De wegen van en naar Antwerpen kleuren opnieuw bloedrood. © Vlaams Verkeerscentrum.

Filehoofdstad van België. Die weinig benijdenswaardige titel is voortaan voor Antwerpen. Files van anderhalf uur aan de Kennedytunnel, een vrachtwagen die zijn lading steenkool verliest op de ring richting Gent, een Noorderlaan die potdicht zit, de stad die wordt opgeknipt... Brussel lijkt er niets tegen.



En ook vandaag is het - alweer - prijs. VRT-verkeersexpert Hajo Beeckman waarschuwt op Twitter voor een erg moeizame avondspits, onder meer door een ongeval op de R1 richting Borgerhout. Daar waren een tijdlang twee rijstroken versperd, intussne zou de rijbaan zijn vrijgemaakt. In die file gebeurde echter een nieuw ongeval. Het verkeer vanuit het Waasland houdt best rekening met wachttijden van anderhalf uur. "Ook de route via de R2 is verzadigd", klinkt het nog.



En net als gisteren is het ook weer bijzonder druk op de weg tussen Merksem en de Scheldekaaien (via de Straatburgbrug en de Rijnkaai). Wie kan, gaat dus beter op zoek naar een alternatieve route. Zo rij je best van Gent naar Hasselt via Brussel.