Topduiker verdrinkt op één maand van pensioen: "Pas als hij ergens aanspoelt, kan ik afscheid nemen"

PATRICK LEFELON

7/06/17 - 05u00

© RV.

Al 35 jaar gepassioneerd duiker, 2.400 duiken uitgevoerd, honderden mensen begeleid naar een brevet en dan gaat het toch mis. Eddy Dielen (64), één van de meest ervaren duikers in ons land, is sinds maandag vermist in de Noordzee. De zoekacties zijn stopgezet. Eddy zou volgende maand met pensioen gaan.

© RV.

Maandag was Eddy Dielen met een groep vrienden uitgevaren voor een duiktrip in de Noordzee, ter hoogte van het Franse Boulogne-sur-Mer. Op enkele mijlen van de kust liggen daar verscheidene scheepswrakken.



"Eddy was één van de hoogst gebrevetteerde duikers in Vlaanderen - een zogenaamde driesterreninstructeur", zegt Ronny Margodt, voorzitter van de Vlaamse duiksportliga Nelos. "De Noordzee was voor hem vertrouwd terrein. Het ongeluk is gebeurd op het einde van hun duik. Samen met zijn buddy steeg Eddy terug naar het wateroppervlak, maar eenmaal boven was er van Eddy geen spoor meer. Zijn compagnon heeft dan alarm geslagen."



Franse reddingsboten, een patrouilleschip van de douane en een Belgische reddingshelikopter kamden de omgeving uit. De zoekactie werd later uitgebreid naar de volledige kustlijn tussen Cap Griz-Nez en Calais.



"Rond 18.30 uur maandagavond is de zoekactie zonder resultaat stopgezet", vertelt Eddy's echtgenote Sandra Smets. "De zee was dan al te woelig geworden. Het idee dat Eddy ergens in de Noordzee ronddwaalt, spookt als een nachtmerrie door mijn hoofd. We moeten wachten tot hij ergens aanspoelt om hem een waardig afscheid te geven."



Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro.