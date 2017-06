N-VA trekt in Affligem samen met Affligem.nu naar de kiezer

Bewerkt door: ib

Walter De Donder in zijn 'echte' burgemeesterskantoor. © Mozkito.

N-VA trekt in het Vlaams-Brabantse Affligem in 2018 samen met oppositiepartij Affligem.nu naar de kiezer. Dat hebben beide partijen gisterenavond meegedeeld tijdens een persontmoeting.





De Vlaams-nationalisten hebben in Affligem momenteel 5 van 23 zetels en maken samen met de Lijst Burgemeester van huidig burgermeester Walter De Donder deel uit van de meerderheid. Oppositiepartij Affligem.nu heeft 2 verkozenen.



Uitdaging

Tijdens de persontmoeting verklaarde lokale N-VA-voorzitter Frank Van Gool dat met deze operatie "de Vlaamsgezinde vleugel in Affligem opnieuw onder één dak komt". "Doordat we nu twee fracties vormen in meerderheid en oppositie was het vinden van een akkoord een hele uitdaging, maar ik ben erg blij dat we daarin geslaagd zijn en dat we met een sterke ploeg naar de verkiezingen van 2018 kunnen trekken."



Gemeentelijk beleid

Stijn Stassijns van Affligem.nu stelde dat beide fracties streven naar een "Vlaams, landelijk en veilig Affligem met een grote betrokkenheid van de inwoners bij het beleid". We rekenen erop dat één plus één meer dan twee is en willen zo nog meer wegen op het gemeentelijk beleid. Misschien leidt dat wel tot een eerste Vlaamsgezinde burgemeester in Affligem", aldus Stassijns.



In de praktijk is er sprake van een fusie tussen beide groeperingen. Het formeel samenvoegen van de fracties is weliswaar niet mogelijk volgens het gemeentedecreet, maar de mandatarissen van Affligem.nu zullen toetreden tot de N-VA, deel uitmaken van het N-VA-afdelingsbestuur en samenwerken voor de resterende duur van de legislatuur.